Оренбуржец не смог отсудить 30 млн рублей у глянцевого журнала

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Оренбург, 28 сентября. Профессиональный фотограф из Оренбурга подал в суд на глянцевый журнал за нарушение авторских прав и потребовал денежную компенсацию.

По сообщению RIA56.RU, журнал «Наша свадьба» опубликовал в номере за ноябрь 2016 года фотографию молодоженов без разрешения автора. Ранее снимок был размещен в портфолио фотографа на одном из тематических сайтов. Свое авторство мужчина подтвердил наличием других серийных фотографий со свадьбы молодой пары.

Оренбуржец подал в суд на глянцевый журнал и потребовал компенсацию в размере 30 млн рублей. Районный суд в иске отказал, не признав фотографию результатом интеллектуального или творческого труда.