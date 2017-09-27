Со счета оренбуржца списали полмиллиона за алименты

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Оренбург, 27 сентября. Долг за алименты в размере полумиллиона рублей был списан со счета жителя Оренбурга.

Мужчина, который избегал уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, накопил в течение трех лет долг в размере полумиллиона рублей.

Как сообщает RIA56.ru, судебные приставы получили информацию о том, что мужчина открыл счет в одном из банков города. После запросов судебных приставов информация об этом поступила в УФССП по Оренбургской области.

Так как должник отказывался добровольно уплачивать алименты, то его счет был арестован. Через неделю на счет оренбуржца были переведены деньги — долг знакомого. Так как этих средств хватало для погашения задолженности по алиментам, то их вернули взыскательнице.