Начало отопительного сезона в Оренбурге начнется раньше срока

В Избранное

Оренбург, 27 сентября. Пробные топки в Оренбурге планируются 29 сентября из-за заявок горожан.

Как сообщается в постановлении мэрии города, администрация областного центра Оренбурга поручила теплоснабжающим организациям провести пробные топки с 29 сентября, продолжительностью до начала отопительного периода 2017-2018 годов. Потребителям необходимо во время пробной топки обеспечить работу теплоносителей и обеспечить прием тепловой энергии.

Стоит отметить, что начало отопительного сезона начнется раньше из-за обращений в администрацию города местных жителей.