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Общество
Начало отопительного сезона в Оренбурге начнется раньше срока
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    Начало отопительного сезона в Оренбурге начнется раньше срока

    12:54  27 Сентября 2017
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    Начало отопительного сезона в Оренбурге начнется раньше срока

    Оренбург, 27 сентября. Пробные топки в Оренбурге планируются 29 сентября из-за заявок горожан. 

    Как сообщается в постановлении мэрии города, администрация областного центра Оренбурга поручила теплоснабжающим организациям провести пробные топки с 29 сентября, продолжительностью до начала отопительного периода 2017-2018 годов. Потребителям необходимо во время пробной топки обеспечить работу теплоносителей и обеспечить прием тепловой энергии. 

    Стоит отметить, что начало отопительного сезона начнется раньше из-за обращений в администрацию города местных жителей.

    «Чтобы тепло пришло, руководители организаций должны оповестить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города и Муниципальный диспетчерский центр Оренбурга», — отмечает RIA56.ru

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #тепло #оренгбург
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