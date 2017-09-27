Начало отопительного сезона в Оренбурге начнется раньше срока
Оренбург, 27 сентября. Пробные топки в Оренбурге планируются 29 сентября из-за заявок горожан.
Как сообщается в постановлении мэрии города, администрация областного центра Оренбурга поручила теплоснабжающим организациям провести пробные топки с 29 сентября, продолжительностью до начала отопительного периода 2017-2018 годов. Потребителям необходимо во время пробной топки обеспечить работу теплоносителей и обеспечить прием тепловой энергии.
Стоит отметить, что начало отопительного сезона начнется раньше из-за обращений в администрацию города местных жителей.
«Чтобы тепло пришло, руководители организаций должны оповестить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города и Муниципальный диспетчерский центр Оренбурга», — отмечает RIA56.ru