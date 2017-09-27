Пункт пропуска «Сагарчин» на границе РФ и Казахстана собирает длинные очереди

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Оренбург, 27 сентября. КПП «Сагарчин» на российско-казахстанской границе собирает длинные очереди из легковых автомобилей и большегрузов, недовольным жителям Оренбургской области приходится ждать до 8 часов проезда через пункт пропуска.

Процедура прохождения пограничного контроля на КПП «Сагарчин» на российско-казахстанской границе занимает всего 20 минут, однако длинные очереди увеличивают путешествие из Оренбурга до Актобе до 10 часов вместо привычных 5-6.

«Мы бываем у родственников и друзей в России несколько раз в год. Раньше замечали очереди в пятницу и выходные, когда транспортный поток действительно выше, но теперь стоять по несколько часов приходится в любой день недели», ‒ жалуются путешествующие на машине.

Автомобилисты считают, что решить эту проблему можно, если расширить штат работников пограничного пункта и создать две очереди авто – для легковых авто и для грузовых. По некоторым данным, в день «Сагарчин» пропускает до 4000 машин, пишет Ria56.ru.