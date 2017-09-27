Оренбуржец получил посылку с яблоками вместо iPhone

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Оренбург, 27 сентября. Житель Оренбурга заказал через Интернет дорогостоящий гаджет, а получил вместо него яблоки. 23-летний молодой человек обратился в полицию и рассказал, что заказал iPhone 6 у неизвестного продавца и заплатил за него более 14 тысяч рублей.

Когда жертва обмана получил посылку, то вместо смартфона увидел внутри яблоки. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы.