Оренбуржец получил посылку с яблоками вместо iPhone
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Оренбург, 27 сентября. Житель Оренбурга заказал через Интернет дорогостоящий гаджет, а получил вместо него яблоки. 23-летний молодой человек обратился в полицию и рассказал, что заказал iPhone 6 у неизвестного продавца и заплатил за него более 14 тысяч рублей.
Когда жертва обмана получил посылку, то вместо смартфона увидел внутри яблоки. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Личности подозреваемых устанавливаются, им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщили RIA56 в МУ МВД «Оренбургское».