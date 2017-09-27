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Оренбуржец получил посылку с яблоками вместо iPhone
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    Оренбуржец получил посылку с яблоками вместо iPhone

    12:04  27 Сентября 2017
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    Оренбуржец получил посылку с яблоками вместо iPhone

    Оренбург, 27 сентября. Житель Оренбурга заказал через Интернет дорогостоящий гаджет, а получил вместо него яблоки. 23-летний молодой человек обратился в полицию и рассказал, что заказал iPhone 6 у неизвестного продавца и заплатил за него более 14 тысяч рублей.

    Когда жертва обмана получил посылку, то вместо смартфона увидел внутри яблоки. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы.

    «Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Личности подозреваемых устанавливаются, им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщили RIA56 в МУ МВД «Оренбургское».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #iphone #оренбург #яблоки
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