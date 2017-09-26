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Жительница Оренбурга продала несуществующие таблетки для похудения на 500 тыс. рублей
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    Жительница Оренбурга продала несуществующие таблетки для похудения на 500 тыс. рублей

    12:50  26 Сентября 2017
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    Жительница Оренбурга продала несуществующие таблетки для похудения на 500 тыс. рублей

    Оренбург, 26 сентября. Жительница Оренбурга продавала через социальные сети несуществующие таблетки для похудения из Таиланда.

    Общая сумма выручки мошенницы составила 500 тысяч рублей.

    Как сообщили в региональном УМВД, 25-летняя девушка создала не менее семи аккаунтов в соцсетях, с помощью которых размещала объявления о продаже препаратов для похудения из Таиланда. Конечно, таблеток никаких не было. Однако доверчивые женщины «велись» на рекламу и скупали дорогостоящие препараты для поддержания формы. Таким образом, мошеннице удалось обмануть 35 покупательниц.

    К счастью, сотрудникам полиции не составило труда задержать преступницу. В ходе допроса она во всем созналась.

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    Автор: Алексей Громов
    #мошенничество #таблетки
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