Жительница Оренбурга продала несуществующие таблетки для похудения на 500 тыс. рублей

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Оренбург, 26 сентября. Жительница Оренбурга продавала через социальные сети несуществующие таблетки для похудения из Таиланда.

Общая сумма выручки мошенницы составила 500 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, 25-летняя девушка создала не менее семи аккаунтов в соцсетях, с помощью которых размещала объявления о продаже препаратов для похудения из Таиланда. Конечно, таблеток никаких не было. Однако доверчивые женщины «велись» на рекламу и скупали дорогостоящие препараты для поддержания формы. Таким образом, мошеннице удалось обмануть 35 покупательниц.

К счастью, сотрудникам полиции не составило труда задержать преступницу. В ходе допроса она во всем созналась.