Стало известно, почему самолет сделал над Оренбургом 12 кругов перед посадкой

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Оренбург, 26 сентября. Представители ГУП «Международный аэропорт «Оренбург» прокомментировали ситуацию, которая напугала жителей города. Накануне самолет одной из авиакомпаний сделал 12 кругов перед посадкой.

Сотрудники пресс-службы аэропорта сообщили, что никаких внештатных ситуаций не было, проходили плановые технические работы по настройке аэронавигационного оборудования, сообщает оренбургская телекомпания «Регион».

Кроме этого, в воздушной гавани подчеркнули, что подобные мероприятия могут проводиться в течение нескольких дней. Напомним, что ранее, жители Оренбурга были обеспокоены самолетом, который кружил над городом долгое время.