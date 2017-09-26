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Россия
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Происшествия
Стало известно, почему самолет сделал над Оренбургом 12 кругов перед посадкой
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    Стало известно, почему самолет сделал над Оренбургом 12 кругов перед посадкой

    8:17  26 Сентября 2017
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    Стало известно, почему самолет сделал над Оренбургом 12 кругов перед посадкой

    Оренбург, 26 сентября. Представители ГУП «Международный аэропорт «Оренбург» прокомментировали ситуацию, которая напугала жителей города. Накануне самолет одной из авиакомпаний сделал 12 кругов перед посадкой.

    Сотрудники пресс-службы аэропорта сообщили, что никаких внештатных ситуаций не было, проходили плановые технические работы по настройке аэронавигационного оборудования, сообщает оренбургская телекомпания «Регион».

    Стало известно, почему самолет сделал над Оренбургом 12 кругов перед посадкой

    Кроме этого, в воздушной гавани подчеркнули, что подобные мероприятия могут проводиться в течение нескольких дней. Напомним, что ранее, жители Оренбурга были обеспокоены самолетом, который кружил над городом долгое время. 

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    Автор: Алексей Громов
    #оренбург #аэропорт
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