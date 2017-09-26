В Сети появилось видео ДТП в Оренбурге, где иномарка пробила ограждение

В Избранное

Оренбург, 26 сентября. В Сети опубликовали видео ДТП, которое произошло вечером в понедельник на Загородном шоссе в Оренбурге.

Отмечается, что авария едва не парализовала движение по дороге. Как рассказали очевидцы, водитель Chevrolet не смог справиться с управлением и въехал в ограждение, расположенное посреди дороги. Машина опрокинулась на крышу, а также зацепила проезжавшую мимо Kia.

Водитель, отделавшийся испугом, пояснил, что у него заело гидроусилитель руля.