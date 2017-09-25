Женщина сломала ребро из-за резкого торможения автобуса в Оренбурге

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Оренбург, 25 сентября. В Оренбурге пассажирка получила травмы после резкого торможения автобуса, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Луговой в Оренбурге. Водитель автобуса с пассажирами внутри резко затормозил и допустил падение женщины. В результате 52-летняя оренбурженка получила травмы.

Маршрут пассажирского автобуса «ПАС» не уточняется. По сообщению МВД, пострадавшая немедленно была госпитализирована в лечебное учреждение, где медики диагностировали множественные гематомы и перелом ребра.

По факту дорожно-транспортного происшествия собираются материалы, на основе которых будет проведена проверка и вынесено процессуальное решение, сообщили в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области угонщик с трупом в багажнике попал в аварию, передает Ura.Ru.