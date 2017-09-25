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Пассажир выпал из УАЗа на оживленной трассе под Оренбургом
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    Пассажир выпал из УАЗа на оживленной трассе под Оренбургом

    12:35  25 Сентября 2017
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    Пассажир выпал из УАЗа на оживленной трассе под Оренбургом

    Оренбург, 25 сентября. 32-летний пассажир выпал из кабины УАЗа во время поворота автомобиля на другую трассу в Домбаровском районе Оренбургской области, сообщили в правоохранительных органах региона.

    В Оренбургской области в Домбаровском районе менее чем в десяти километрах от села Богоявленка на трассе Орск — Домбаровка — Светлый произошло совершенно необычное транспортное происшествие: из автомобиля российской марки УАЗ выпал пассажир. 

    Авария произошла на 116-м километре трассы. Согласно данным пресс-службы МВД Оренбургской области, 32-летний житель города Орска выпал из автомобиля в момент, когда водитель поворачивал на другую дорогу. За рулем УАЗа находился 25-летний орчанин. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами головы и закрытым переломом плечевой кости.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов Домбаровского района производят проверку материалов по факту ДТП и выясняют обстоятельства происшествия: каким образом на оживленной трассе водитель УАЗа допустил выпадение орчанина из автомобиля. Согласно одной из предварительных версий, дверь транспортного средства не была закрыта, что послужило причиной инцидента.

    Пассажир выпал из УАЗа на оживленной трассе под Оренбургом

    Ранее сообщалось, что житель Челябинска, угодивший на своем авто в открытый люк на дороге, прикрыл его дверцей от холодильника, передает Ura.Ru.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #уаз #оренбург #пассажир #падение #орск
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