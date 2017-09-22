Аэропорт в Оренбургской области допущен к приему самолетов Sukhoi Superjet

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Оренбург, 22 сентября. Аэропорт Орска в Оренбургской области допущен к приему самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) и их модификаций.

Как говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, расширение перечня допусков для принятия различных типов воздушных судов обусловлено активной работой руководства авиапредприятия по увеличению предложений по полетной программе для жителей Восточного Оренбуржья и привлечению новых перевозчиков в орский аэропорт.

Право на допуск предоставлено Приволжским межрегиональным территориальным Управлением Федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение до 1 января 2018 года представить проект завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Мурманска.