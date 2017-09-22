Восьмилетнего ребенка зажало между бетонными плитами в Оренбурге

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Оренбург, 22 сентября. Восьмилетний житель Оренбурга оказался зажат между железобетонными плитами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ребенка освободили и доставили в медучреждение.

Как стало известно, инцидент произошел в минувшую среду в одном из дворов, расположенном по улице Аксакова. Так, рука несовершеннолетнего при неизвестных обстоятельствах оказалась зажата между двумя бетонными блоками. На место прибыли спасатели, которые раздвинули железобетонные блоки с помощью ломов.

Пострадавший получил растяжение связок плечевого сустава. Ему была оказана вся необходимая помощь.

Напомним, ранее в Петербурге ребенок едва не погиб под колесами мотоцикла, перебегая дорогу на красный свет.