Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Американский внедорожник попытался пройти через блокпост САА в Эль-Камышлы
Происшествия
Восьмилетнего ребенка зажало между бетонными плитами в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Восьмилетнего ребенка зажало между бетонными плитами в Оренбурге

    14:03  22 Сентября 2017  /обновлено: 14:04  22 Сентября 2017
    31

    Восьмилетнего ребенка зажало между бетонными плитами в Оренбурге

    Оренбург, 22 сентября. Восьмилетний житель Оренбурга оказался зажат между железобетонными плитами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ребенка освободили и доставили в медучреждение.

    Как стало известно, инцидент произошел в минувшую среду в одном из дворов, расположенном по улице Аксакова. Так, рука несовершеннолетнего при неизвестных обстоятельствах оказалась зажата между двумя бетонными блоками. На место прибыли спасатели, которые раздвинули железобетонные блоки с помощью ломов.

    Пострадавший получил растяжение связок плечевого сустава. Ему была оказана вся необходимая помощь.

    Напомним, ранее в Петербурге ребенок едва не погиб под колесами мотоцикла, перебегая дорогу на красный свет.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 58522

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29115

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41950

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21093

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8333
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        2941
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        405
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        267
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        190