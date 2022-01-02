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Огонь охватил церковь в Оренбургской области

Происшествия
Огонь охватил церковь в Оренбургской области
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Оренбург, 2 января. Церковь загорелась в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области. В настоящий момент сотрудникам спасательной службы удалось локализовать пламя, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Известно, что возгорание произошло в здании Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на Почтовой улице. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 20:10. Информации о пострадавших во время происшествия не поступало. К тушению огня были привлечены 34 человека личного состава и 12 единиц спецтехники, работы по устранению пожара все еще продолжаются.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение внутри купольного помещения церкви. Также огнем затронута и кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения», — сообщили в МЧС России.

Также недавно еще один пожар произошел в Тосненском районе Ленинградской области. Огонь вспыхнул в здании средней школы на Почтовой улице, в настоящий момент пожарным удалось ликвидировать пламя, во время происшествия никто не пострадал.

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пожар церковь возгорание оренбургская область подгородняя покровка
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