Огонь охватил церковь в Оренбургской области

Оренбург, 2 января. Церковь загорелась в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области. В настоящий момент сотрудникам спасательной службы удалось локализовать пламя, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Известно, что возгорание произошло в здании Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на Почтовой улице. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 20:10. Информации о пострадавших во время происшествия не поступало. К тушению огня были привлечены 34 человека личного состава и 12 единиц спецтехники, работы по устранению пожара все еще продолжаются.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение внутри купольного помещения церкви. Также огнем затронута и кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения», — сообщили в МЧС России.

Также недавно еще один пожар произошел в Тосненском районе Ленинградской области. Огонь вспыхнул в здании средней школы на Почтовой улице, в настоящий момент пожарным удалось ликвидировать пламя, во время происшествия никто не пострадал.