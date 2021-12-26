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Дорожное движение ограничили на трех трассах в Оренбургской области

Происшествия
Дорожное движение ограничили на трех трассах в Оренбургской области
rosavtodor.gov.ru  /  федеральное дорожное агентство росавтодор

Оренбург, 26 декабря. Снегопад и метель обрушились на Оренбургскую область. В настоящее время движение ограничено на участках трех федеральных трасс.

По данным регионального МВД России, с 04:00 (02:00 мск) транспорт не пропускают с 146-го по 310-й км автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Челябинск. Также с 05:00 (03:00 мск) ограничено движение в Абдулинском городском округе, Матвеевском, Пономаревском, Шарлыкском, Октябрьском районах.

Также временные ограничения коснулись движения грузовых и маршрутных транспортных средств на участке трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан в Первомайском районе Оренбургской области. Сотрудники ГИБДД и дорожных организаций в настоящее время обеспечивают безопасность дорожного движения в регионе.

Ранее водителей Санкт-Петербурга предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы. Ограничительные меры вводили в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

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