Один человек стал жертвой ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 25 декабря. Две машины столкнулись 25 декабря на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. По итогу аварии один человек скончался, трое отделались травмами. Соответствующей информацией поделился пресс-центр управления МВД по региону.

По предварительной информации, 24-летний водитель машины «Богдан», которая ехала в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hino. После аварии «Богдан» съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пассажир вылетевшей машины погиб на месте инцидента до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Троих других пассажиров «Богдана» с разными повреждениями медики доставили в Сорочинскую межрайонную больницу.

Супруги недавно попали в поликлинику после массовой аварии под Нижним Новгород. В ДТП также участие принял автобус.