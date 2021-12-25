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Один человек стал жертвой ДТП в Оренбургской области

Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Оренбургской области
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Оренбург, 25 декабря. Две машины столкнулись 25 декабря на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. По итогу аварии один человек скончался, трое отделались травмами. Соответствующей информацией поделился пресс-центр управления МВД по региону.

По предварительной информации, 24-летний водитель машины «Богдан», которая ехала в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hino. После аварии «Богдан» съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пассажир вылетевшей машины погиб на месте инцидента до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Троих других пассажиров «Богдана» с разными повреждениями медики доставили в Сорочинскую межрайонную больницу.

Супруги недавно попали в поликлинику после массовой аварии под Нижним Новгород. В ДТП также участие принял автобус.

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