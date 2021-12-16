Спасатели Оренбурга помогли маленькой девочке освободить застрявший в игрушке палец

Оренбург, 16 декабря. Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга помогли восьмилетнему ребенку освободить застрявший в игрушке палец.

Инцидент произошел в одном из магазинов детских товаров. Девочка засунула указательный палец в отверстие пластмассовой игрушки.

Родители не смогли помочь своей дочери даже после того, как часть игрушки была разобрана. На вызов сразу же приехали сотрудники АСС областного центра.

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«Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребенка. Они аккуратно разрезали нижнюю часть игрушки и помогли освободить палец», — сообщили в мэрии Оренбурга.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям, ребенок не получил травм и его не пришлось везти в больницу. Родители поблагодарили сотрудников АСС и отправились домой.

Дети очень часто попадают в неприятные, а порой и опасные для жизни ситуации. Например, челябинские спасатели ранее помогли ребенку, который застрял между деревьями. Инцидент произошел во время игры — дети отправились лазить по деревьям, растущим на школьном дворе.