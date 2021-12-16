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Спасатели Оренбурга помогли маленькой девочке освободить застрявший в игрушке палец

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:06
Общество
Спасатели Оренбурга помогли маленькой девочке освободить застрявший в игрушке палец
pixabay.com

Оренбург, 16 декабря. Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга помогли восьмилетнему ребенку освободить застрявший в игрушке палец.

Инцидент произошел в одном из магазинов детских товаров. Девочка засунула указательный палец в отверстие пластмассовой игрушки.

Родители не смогли помочь своей дочери даже после того, как часть игрушки была разобрана. На вызов сразу же приехали сотрудники АСС областного центра.

Спасатели Оренбурга помогли маленькой девочке освободить застрявший в игрушке палец
orenburg.ru / Город Оренбург Официальный портал

«Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребенка. Они аккуратно разрезали нижнюю часть игрушки и помогли освободить палец», — сообщили в мэрии Оренбурга.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям, ребенок не получил травм и его не пришлось везти в больницу. Родители поблагодарили сотрудников АСС и отправились домой.

Дети очень часто попадают в неприятные, а порой и опасные для жизни ситуации. Например, челябинские спасатели ранее помогли ребенку, который застрял между деревьями. Инцидент произошел во время игры — дети отправились лазить по деревьям, растущим на школьном дворе.

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Все новости / Общество / Спасатели Оренбурга помогли маленькой девочке освободить застрявший в игрушке палец
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