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Орские полицейские помогли спасти людей из горящей многоэтажки на Новосибирской улице

Общество
Орские полицейские помогли спасти людей из горящей многоэтажки на Новосибирской улице
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Оренбург, 11 декабря. Квартира загорелась в многоквартирном доме на Новосибирской улице в Орске. Двое сотрудников полиции помогли пожарным вывести жильцов из горящего здания.

На месте происшествия работали 13 сотрудников МЧС. Представители ГИБДД приехали на место происшествия и начали помогать эвакуировать людей.

Отмечается, что во время пожара пострадал 55-летний мужчина. Его передали медикам. Установлено, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Причины возгорания сейчас выясняются.

Ранее пожарные спасли людей из горящего здания в приморском селе. В результате инцидента пострадавших нет. Возгорание случилось в одном из частных домов на улице Пинегина.

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