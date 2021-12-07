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Губернатор Оренбургской области Паслер может уйти в отставку

Политика
Губернатор Оренбургской области Паслер может уйти в отставку
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Оренбург, 7 декабря. Оренбургский губернатор Денис Паслер намерен уволиться по собственному желанию, поэтому в Кремле уже состоялись консультации по этому вопросу, сообщил источник в региональном правительстве.

По информации РБК, решение покинуть занимаемую должность принадлежит самому губернатору, однако претензий к его работе на посту главы Оренбургской области нет. Неизвестно, что стало причиной такого решения Паслера.

Действующий глава региона занимал свою должность с 18 сентября 2019 года. Денис Паслер во время выборов сумел завоевать 65,9% голосов и победить в первом туре.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил о позитивном отношении Кремля к работе губернаторов во главе региональных отделений «Единой России».

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оренбург губернатор паслер
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