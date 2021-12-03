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Егерь и полицейский спасли застрявших в степи оренбургских рыбаков

Общество
Егерь и полицейский спасли застрявших в степи оренбургских рыбаков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Оренбург, 3 декабря. Рыбаки застряли в поле недалеко от озера Огороды в Светлинском районе. Полицейский и егерь отыскали потерявшихся мужчин.

В службу спасения Оренбургской области обратилась женщина, которая рассказала о пропаже мужа. С ее слов, супруг уехал утром с друзьями на рыбалку и не вернулся.

Старший участковый уполномоченный полиции Андрей Попов и егерь ООО «Охотклуб» Булат Ермаков обнаружили автомобиль LADA Granta с пропавшими рыбаками.

Мужчины рассказали, что не смогли добраться до автомобильной дороги из-за непогоды. Сотовой связи в том районе не было, поэтому им оставалось только ждать, пока их найдут.

Накануне спасатели из Кемерова вытащили через окно горящего дома троих детей. Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице 40 лет ВЛКСМ, сообщало A42.RU.

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