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Столкновение внедорожника и грузовика унесло жизни двух человек под Оренбургом

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 07:03
Происшествия
Столкновение внедорожника и грузовика унесло жизни двух человек под Оренбургом
wikimedia.org  /  Roulex 45

Оренбург, 21 ноября. Два человека погибли в результате аварии с участием внедорожника и большегруза в Оренбургской области. В УМВД по региону сообщили, что трагедия произошла на 1223-м километре трассы Москва — Челябинск.

Виновником ДТП, по данным телеканала РЕН ТВ, является автомобилист на Great Wall Hover. Водитель внедорожника выехал на встречку и врезался в фуру DAF.

В результате столкновения автомобилист и пассажир Great Wall Hover погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

Правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

Несколькими днями ранее рядовая авария в Оренбурге закончилась дракой и стрельбой. После словесной перепалки на дороге трое вооруженных лопатами мужчин принялись избивать водителя грузовика, однако тот достал «травмат» и отстрелил нос одному из обидчиков.

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