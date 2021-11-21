Столкновение внедорожника и грузовика унесло жизни двух человек под Оренбургом

Оренбург, 21 ноября. Два человека погибли в результате аварии с участием внедорожника и большегруза в Оренбургской области. В УМВД по региону сообщили, что трагедия произошла на 1223-м километре трассы Москва — Челябинск.

Виновником ДТП, по данным телеканала РЕН ТВ, является автомобилист на Great Wall Hover. Водитель внедорожника выехал на встречку и врезался в фуру DAF.

В результате столкновения автомобилист и пассажир Great Wall Hover погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

Правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

Несколькими днями ранее рядовая авария в Оренбурге закончилась дракой и стрельбой. После словесной перепалки на дороге трое вооруженных лопатами мужчин принялись избивать водителя грузовика, однако тот достал «травмат» и отстрелил нос одному из обидчиков.