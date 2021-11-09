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Полицейские спасли тонувшего мужчину в Светлинском районе Оренбуржья
Общество
Полицейские спасли тонувшего мужчину в Светлинском районе Оренбуржья
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Оренбург, 9 ноября. Пожилой мужчина едва не утонул в озере в Оренбурге. Стражи порядка пришли ему на помощь и передали медикам.

Инцидент произошел в 10 километрах от поселка Светлый. Полицейские вытащили из воды 62-летнего мужчину. Они оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как он оказался в озере, предстоит установить специалистам. Это случится, когда мужчина придет в себя и сможет рассказать о произошедшем.

Полицейские в городе Находка спасли испуганную трехлетнюю девочку, которая сидела рядом с пьяной матерью, сообщал портал Deita. Стражи порядка установили, что женщина с дочерью сходила в гости. Принятого там алкоголя ей не хватило, и она для продолжения «банкета» приобрела бутылку сорокаградусного напитка в магазине, после чего распила его прямо на остановке и уснула, позабыв о ребенке.

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