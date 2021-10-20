Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:25
10:25
Общество
Директор Ивана Краско подтвердил, что 91-летний актер с трудом передвигается после инсульта
10:23
Общество
Кто виноват в очередном убийстве ребенка психически больным преступником
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
Все новости

В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
СК по Вологодской области

Оренбург, 20 октября. Группа молодых людей пришла на помощь матери и двум малолетним детям, которые в результате отравления угарным газом оказались без сознания в закрытом помещении. Юным спасателям вручили благодарственные письма от имени начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Герои моментально отреагировали на просьбу помочь в спасении семьи, оказавшейся в ловушке. Входную дверь открыть не удалось, тогда один из юношей без какой-либо страховки перелез с четвертого на пятый этаж, чтобы попасть в закрытую квартиру. Оттуда вынесли всех пострадавших, которые смогли выжить только благодаря самоотверженному поступку молодых людей.

Представители ГУ МЧС выразили благодарность оренбуржцам, которые в трудную минуту смогли проявить лучшие человеческие качества. Слова признательности прозвучали и в адрес родителей юных героев.

Школьницу из Подмосковья наградили почетным знаком «За вклад в добровольческое движение Богородского округа», сообщал ранее ФАН. Школьница спасла семилетнего мальчика, который упал в озеро.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
оренбург спасение награждение хорошие новости россии
Комментировать