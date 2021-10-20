В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом

Оренбург, 20 октября. Группа молодых людей пришла на помощь матери и двум малолетним детям, которые в результате отравления угарным газом оказались без сознания в закрытом помещении. Юным спасателям вручили благодарственные письма от имени начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Герои моментально отреагировали на просьбу помочь в спасении семьи, оказавшейся в ловушке. Входную дверь открыть не удалось, тогда один из юношей без какой-либо страховки перелез с четвертого на пятый этаж, чтобы попасть в закрытую квартиру. Оттуда вынесли всех пострадавших, которые смогли выжить только благодаря самоотверженному поступку молодых людей.

Представители ГУ МЧС выразили благодарность оренбуржцам, которые в трудную минуту смогли проявить лучшие человеческие качества. Слова признательности прозвучали и в адрес родителей юных героев.

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