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В Гае семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, которым торговала ее бабушка

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:45
Происшествия
В Гае семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, которым торговала ее бабушка
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

, 18 октября. Сотрудники Следственного комитета раскрыли подробности инцидента с отравлением алкоголем семилетней девочка в Гае.

Следствие установило, что ребенок, который был ранее госпитализирован с отравлением, употреблял спиртосодержащую жидкость в компании 17-летней школьницы и 15-летнего мальчика. Последний купил алкоголь у бабушки пострадавшей девочки.

Когда она почувствовал тошноту после распития напитка, то вернулась домой и сообщила обо всем маме. Все участники случившегося привлечены к административной ответственности.

Пострадавшую уже выписали из медицинского учреждения, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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