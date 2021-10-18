В Гае семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, которым торговала ее бабушка

, 18 октября. Сотрудники Следственного комитета раскрыли подробности инцидента с отравлением алкоголем семилетней девочка в Гае.

Следствие установило, что ребенок, который был ранее госпитализирован с отравлением, употреблял спиртосодержащую жидкость в компании 17-летней школьницы и 15-летнего мальчика. Последний купил алкоголь у бабушки пострадавшей девочки.

Когда она почувствовал тошноту после распития напитка, то вернулась домой и сообщила обо всем маме. Все участники случившегося привлечены к административной ответственности.

Пострадавшую уже выписали из медицинского учреждения, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.