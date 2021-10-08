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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 14

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:14
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 14
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Оренбург, 8 октября. Еще три смертельных случая зарегистрировано в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. Пострадавшие — жители Адамовского района.

Медики сообщили о 14 погибших и еще 22 пострадавших, которые в настоящее время находятся в стационарах. Все жертвы отравились метанолом. Инциденты зафиксированы в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах. Следователи возбудили уголовные дела по факту происшествий. Идет проверка. Устанавливаются производители и сбытчики некачественной продукции.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее дал указание принять меры после массового отравления нелегальным алкоголем. Он призвал глав регионов сообщить людям об опасности.

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алкоголь отравление оренбург
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