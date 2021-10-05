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Предполагаемому убийце трех студенток в Гае предъявили обвинение
Происшествия
Предполагаемому убийце трех студенток в Гае предъявили обвинение
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Оренбург, 5 октября. Подозреваемому в убийстве трех девушек в Гае предъявили обвинение по пяти статьям, сообщили в Следственном комитете.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, добавили в ведомстве.

В настоящее время 29-летний местный житель находится под арестом. Гайский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ранее мужчина дал признательные показания. Во время следственного эксперимента он рассказал, что "все произошло быстро".

Гражданину вменяют ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), максимальная санкция которой предусматривает 20 лет колонии либо пожизненное заключение. Помимо этого, в деле есть еще две тяжкие статьи — об изнасиловании с угрозой убийства и насильственных действия сексуального характера, совершенных в том числе в отношении несовершеннолетней.

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