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Бывший сокамерник назвал возможного убийцу девушек в Гае агрессивным

  /   Обновлено: 04 октября 2021 18:55
Происшествия
Бывший сокамерник назвал возможного убийцу девушек в Гае агрессивным
Невские Новости

Оренбург, 4 октября. Бывший сокамерник 29-летнего Александра Л., задержанного по обвинению в убийстве студенток медицинского колледжа в Гае, рассказал о его характере.

Бывший заключенный мог огрызаться на сотрудников колонии и освободился с отрицательными характеристиками. Он был очень агрессивным и вспыльчивым, добавил сокамерник.

На счету Александра. Л. числились два преступления. Первое убийство он совершил в подростковом возрасте, а второе — после освобождения. Девушки стали очередными жертвами рецидивиста. Вадим отметил, что его сосед по камере никогда не раскаивался в содеянном и говорил, что убивал «за дело».

Родственница предполагаемого убийцы назвала мужчину вспыльчивым, объяснив эту черту характера, что он принимал наркотики. По ее словам, не проходило и полугода, как Александр снова возвращался в тюрьму.

Тела трех студенток были обнаружены в полыхающей квартире. На трупах были ножевые ранения. Убийца перед уходом поджег помещение, чтобы скрыть следы преступления.

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