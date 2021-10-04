Бывший сокамерник назвал возможного убийцу девушек в Гае агрессивным

Оренбург, 4 октября. Бывший сокамерник 29-летнего Александра Л., задержанного по обвинению в убийстве студенток медицинского колледжа в Гае, рассказал о его характере.

Бывший заключенный мог огрызаться на сотрудников колонии и освободился с отрицательными характеристиками. Он был очень агрессивным и вспыльчивым, добавил сокамерник.

На счету Александра. Л. числились два преступления. Первое убийство он совершил в подростковом возрасте, а второе — после освобождения. Девушки стали очередными жертвами рецидивиста. Вадим отметил, что его сосед по камере никогда не раскаивался в содеянном и говорил, что убивал «за дело».

Родственница предполагаемого убийцы назвала мужчину вспыльчивым, объяснив эту черту характера, что он принимал наркотики. По ее словам, не проходило и полугода, как Александр снова возвращался в тюрьму.

Тела трех студенток были обнаружены в полыхающей квартире. На трупах были ножевые ранения. Убийца перед уходом поджег помещение, чтобы скрыть следы преступления.