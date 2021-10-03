Причастность подозреваемого к убийству трех студенток в Гае подтвердила экспертиза

Оренбург, 3 октября. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Л. к убийству трех девушек в городе Гай Оренбургской области.

Тела трех девушек были обнаружены во время тушения пожара в квартире жилого дома в Гае. Преступник нанес студенткам ножевые ранения, от которых они скончались, а потом поджег помещение. Одна из девушек была обнаружена во дворе жилого дома. Погибшими оказались три подруги, которым были 17,18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии учиться в медицинский колледж.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемым стал 29-летний ранее судимый Александр. Л. Следователи вышли на след и задержали его. Установлена одежда, в которой он был во время совершения преступления. Правоохранители выяснили передвижения преступника. Кроме того, подозреваемый оказался должником. В 2011 году судебные приставы взыскали с фигуранта почти 25 тысяч рублей. Спустя восемь лет он был оштрафован шесть раз.