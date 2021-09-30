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Полицейские нашли нож на месте убийства студенток в Гае

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:31
Происшествия
Полицейские нашли нож на месте убийства студенток в Гае
Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Гай, 30 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте убийства студенток в Оренбургской области орудие преступления — нож.

Три девушки были жестоко убиты в Гае. В настоящее время силовики ищут возлюбленного одной из жертв. По одной из версий, убийцей был кто-то из знакомых девушек, потому что они сами впустили его в дом.

Тела погибших были найдены во время пожара. Спасатели ликвидировали огонь и обнаружили трупы с признаками насильственной смерти. Специалисты зафиксировали колото-резаные раны. Одна девушка была найдена мертвой во дворе дома.

Погибшие приехали учиться в колледж из башкирской деревни.

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нож убили студентки
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