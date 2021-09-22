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Двух человек спасли из горящей квартиры в Бугуруслане

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:36
Общество
Двух человек спасли из горящей квартиры в Бугуруслане
25.mchs.gov.ru

Оренбург, 22 сентября. В одном из домов в Бугуруслане Оренбургской области возникло возгорание. Пожарные вытащили из охваченной огнем квартиры двух человек.

Согласно предварительным данным, пожар начался сегодня утром на пятом этаже многоквартирного дома на улице Гая. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Они провели эвакуацию жильцов дома и сразу же приступили к тушению.

В ходе разведки пожарные при помощи специального оборудования вывели из задымленных квартир 41-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Помощь медиков им не понадобилась.

В настоящий момент сотрудники МЧС и правоохранители проводят по факту пожара проверку. По ее итогам будут установлены причины и обстоятельства ЧП.

В Курганской области сотрудник регионального МЧС России вместе со своим тестем спасли людей при пожаре и не допустили дальнейшего взрыва газового баллона.

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