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Оренбургский художник Александр Буров скончался от рака в возрасте 79 лет
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Оренбургский художник Александр Буров скончался от рака в возрасте 79 лет
Общество
Оренбургский художник Александр Буров скончался от рака в возрасте 79 лет
pixabay.com

Оренбург, 11 сентября. Живописец из Оренбургской области Александр Михайлович Буров ушел из жизни 9 сентября. Ему было 79 лет.

Известно, что последний год художник пытался побороть опухоль. Прощание с ним пройдет в его родном селе — фамильном доме Буровых Первой Федоровки.

Живописец родился в 1948 году в Саракташском районе, где и прожил всю свою жизнь. Он окончил Оренбургское художественное училище, позже стал членом Союза художников. Его работы пополнили многие музеи России и других стран. Двумя годами ранее выставка картин художника порадовала жителей Парижа.

Самое большое собрание картин принадлежит музею Черномырдина. В нем организована выставка работ Бурова в память о его таланте, передает «Оренбург Медиа».

Художники Петропавловска-Камчатского постигают относительно новые направления искусства. Стены многоэтажных домов там украсили произведения стрит-арта.

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смерть оренбург буров художник
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