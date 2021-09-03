Обвиненного в педофилии священника из Оренбургской области приговорили к 13 годам колонии

Оренбург, 3 сентября. Настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, обвиненного ранее в педофилии, суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным в том, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, а также склонял детей к употреблению алкогольных напитков. Также священнику назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев после того, как злоумышленник отбудет основной срок, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

В настоящий момент приговор в законную силу пока не вступил. По версии следствия, подсудимый совершал преступления с января 2019 года по февраль 2020. Инциденты были зафиксированы на территории Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области.

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