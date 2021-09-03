Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 12:03
12:02
Общество
Неудачный сбор средств и угроза банкротства привели «Медузу» к открытию магазина одежды
12:01
Весь мир
Власти Турции выселят сирийских беженцев из Анкары
12:00
Происшествия
Воспламенившаяся проводка привела к сильному пожару в татарском селе Новое Каширово
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 83
11:57
Общество
Художница с инвалидностью представила выставку своих работ на Кубани
11:55
Общество
В России появятся экспресс-тесты, которые определяют коронавирус за час
11:51
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
11:51
Спорт
Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт
11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
11:48
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
Все новости

Обвиненного в педофилии священника из Оренбургской области приговорили к 13 годам колонии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:00
Происшествия
Обвиненного в педофилии священника из Оренбургской области приговорили к 13 годам колонии
freepik.com  /  Designed by Freepik

Оренбург, 3 сентября. Настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, обвиненного ранее в педофилии, суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным в том, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, а также склонял детей к употреблению алкогольных напитков. Также священнику назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев после того, как злоумышленник отбудет основной срок, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

В настоящий момент приговор в законную силу пока не вступил. По версии следствия, подсудимый совершал преступления с января 2019 года по февраль 2020. Инциденты были зафиксированы на территории Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области.

Ранее в Самарской области нашли тело мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух девочек шести и восьми лет. Труп с ножевыми ранениями обнаружили в районе поселка Винтай, сообщала газета А42.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обвиненного в педофилии священника из Оренбургской области приговорили к 13 годам колонии
священник педофилия оренбургская область тюремный срок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru