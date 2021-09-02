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Житель Оренбурга оттаскал бывшую жену за волосы и едва не зарезал у подъезда
Происшествия
Житель Оренбурга оттаскал бывшую жену за волосы и едва не зарезал у подъезда
pixabay.com

Оренбург, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который напал на экс-супругу. Спасти женщину смог ее взрослый сын.

ЧП случилось возле подъезда дома на Липовой улице. К местной жительнице подбежал ее бывший муж. Он схватил женщину за волосы и стал таскать ее по дороге, а после нанес ей несколько колото-резаных ран.

Свидетелем стал сын пары, который вышел встретить мать. Он оттащил отца от женщины, а после ее госпитализировали медики скорой помощи. Теперь за состоянием пострадавшей пристально наблюдают врачи.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника и возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Суд в Турции ранее приговорил местного жителя к 36 годам колонии. Он в январе 2021 года совершил нападение на трех россиян в Стамбуле.

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