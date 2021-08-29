Палеонтологи нашли останки триасовой амфибии под Оренбургом

Оренбург, 29 августа. Ученые обнаружили следы триасовых рептилий в одном из российских регионов. Палеонтологам раньше не удавалось найти что-либо подобное в РФ.

Находка сделана на территории Оренбургской области рядом с селом Мансурово Первомайского района. Там же ученые обнаружили следы раннетриасовых темно-спондильных или расчлененнопозвонковых амфибий. Возраст такой находки составляет около 250 млн лет.

«Обе наши находки имеют огромное значение для науки. Изучение следов позволит сделать вывод о том, какая походка была у раннетриасового животного», — рассказал кандидат биологических наук Андрей Сенников.

Что касается останков триасовой амфибии, обнаруженных под Оренбургом, ученые долгое время считали, что эти предки современных лягушек никогда не выходили на сушу, обитая исключительно в воде. В планах у специалистов узнать, как именно выглядели мягкие ткани рептилий и каким способом они передвигались по суше.