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Палеонтологи нашли останки триасовой амфибии под Оренбургом

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:41
Наука
Палеонтологи нашли останки триасовой амфибии под Оренбургом
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Оренбург, 29 августа. Ученые обнаружили следы триасовых рептилий в одном из российских регионов. Палеонтологам раньше не удавалось найти что-либо подобное в РФ.

Находка сделана на территории Оренбургской области рядом с селом Мансурово Первомайского района. Там же ученые обнаружили следы раннетриасовых темно-спондильных или расчлененнопозвонковых амфибий. Возраст такой находки составляет около 250 млн лет.

«Обе наши находки имеют огромное значение для науки. Изучение следов позволит сделать вывод о том, какая походка была у раннетриасового животного», — рассказал кандидат биологических наук Андрей Сенников.

Что касается останков триасовой амфибии, обнаруженных под Оренбургом, ученые долгое время считали, что эти предки современных лягушек никогда не выходили на сушу, обитая исключительно в воде. В планах у специалистов узнать, как именно выглядели мягкие ткани рептилий и каким способом они передвигались по суше.

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