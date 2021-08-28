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Сотрудники ППС вывели восемь человек из горящей квартиры в Орске
Общество
Сотрудники ППС вывели восемь человек из горящей квартиры в Орске
pixabay.com

Оренбург, 28 августа. Инспекторы ППС Орска во время дежурства увидели горящую квартиру в доме на Новосибирской улице и вывели оттуда людей.

Попасть в подъезд правоохранители смогли не сразу: никто из жителей не откликался на звонок домофона. Полицейским удалось найти лестницу, но но она оказалась слишком короткой, поэтому хозяину горящей квартиры пришлось вставать на плечи инспекторов, чтобы выбраться из огня. Затем входную дверь открыли, после чего из задымленного подъезда вывели еще семь человек.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В данный момент устанавливаются причины возникновения пожара.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 14-летнюю Ладу К. и 13-летнюю Полину В. за спасение двух детей, которые едва не утонули на озере Медведско, сообщало информационное агентство URA.RU.

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