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Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации крупного пожара под Оренбургом

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:22
Происшествия
Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации крупного пожара под Оренбургом
novosib-room.ru  /  Борис Гришин

Оренбург, 28 августа. Вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России привлечен к тушению пожара в Оренбургском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Члены экипажа вертолета облетели территорию и оценили обстановку. В ближайшее время планируется сброс воды. К тушению возгорания также планируется привлечь самолет Ил-76 Министерства обороны России. Всего в ликвидации огня задействованы 190 человек и 60 единиц техники.

Сотрудники экстренных служб сообщают, что пожар не угрожает населенным пунктам и промышленным предприятиям. При необходимости подготовлены пункты временного размещения и автомобили для транспортировки местных жителей.

Природный пожар вспыхнул в пятницу днем вдоль автодороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург — Самара. В результате ЧП загорелась также сера, хранившаяся неподалеку на открытой площадке. Власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром в пяти населенных пунктах Оренбургского района.

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пожар ми-8 оренбург
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