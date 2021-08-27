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Загоревшаяся сухая трава угрожает Оренбургскому газоперерабатывающему заводу

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:13
Происшествия
Загоревшаяся сухая трава угрожает Оренбургскому газоперерабатывающему заводу
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Оренбург, 27 августа. Огонь с полыхающих полей может перекинуться на газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода, сообщили в экстренных службах региона.

Горение сухой травы происходит в двух километрах от населенного пункта Холодные Ключи на площади семь гектаров. Три установки завода находятся в 800 метрах от очагов возгорания.

В июле Оренбуржье охватили природные пожары. Несколько недель назад для тушения были привлечены почти 200 спасателей и 74 единицы техники. Во время борьбы с огнем в Кваркенском районе трагически погиб пожарный.

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