Палеонтологи нашли под Оренбургом останки лягушек возрастом 250 млн лет

Оренбург, 24 августа. Исследователи Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН обнаружили под Оренбургом следы обитания и череп триасовой амфибии, которая была предком современных лягушек.

Возраст находки, по мнению ученых, составляет около 250 млн лет. Ранее палеонтологи считали, что представители этого вида амфибий не выходили на сушу. Однако найденные следы говорят об обратном.

Теперь ученые хотят выяснить, как выглядели мягкие ткани рептилий и как животные передвигались по суше. Найденные останки помогут найти ответы на эти вопросы. После тщательного анализа все найденные материалы будут отправлены в Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова.

Американские биологи, использовав метод статистического моделирования, смогли установить время появления первых четвероногих на Земле. По мнению исследователей, такие животные появились порядка 390 млн лет назад и вели свое происхождение от рыб.