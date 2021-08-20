Депутат из Новотроицка стал фигурантом уголовного дела о взятке

Оренбург, 20 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Новотроицка по подозрению в коррупционном преступлении.

Следствие установило, что мужчина, используя свое служебное положение, получал «благодарность» в виде денег от одного из контрагентов предприятия в течение нескольких лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Тем временем орловский суд вынес экс-полицейским приговор по делу о взяточничестве. Трое фигурантов закрывали глаза на материалы процессуальных проверок в обмен на денежные вознаграждения.