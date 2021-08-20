Пожар в Оренбургской области унес жизнь пожилой женщины

Оренбург, 20 августа. Пожилая жительница Оренбургской области погибла при пожаре в селе Яшкино Красногвардейского района. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар начался накануне вечером. Огонь охватил 54 квадратных метра жилой площади. В тушении пламени были задействованы пять человек личного состава МЧС, а также члены добровольной пожарной дружины, муниципалитет и четыре единицы спецтехники.

При ЧП погибла 58-летняя местная жительница. Ее тело было обнаружено уже после ликвидации возгорания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

ФАН сообщал, что сильный пожар произошел в конном клубе в Перми, несколько лошадей погибли.