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Десятки газовых баллонов нашли на месте восьми сгоревших домов в Оренбурге
Происшествия
Десятки газовых баллонов нашли на месте восьми сгоревших домов в Оренбурге
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Оренбург, 16 августа. Найденные баллоны мешали пожарным тушить огонь, разгоревшийся на площади около 1 тыс. кв. м.

Склад с газовыми баллонами был найден в помещении на Почтовом переулке после пожара, повредившего восемь домов и административное здание. После проверки выяснилось, что баллоны не отвечают требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

По имеющимся данным, склад не был оборудован специальной табличкой, внутри него отсутствовали огнетушители и пожарные извещатели. Кроме того, владельцы жилых помещений игнорировали правила и использовали баллоны для бытового газа на кухнях. Воспламенение баллонов усилило пожар и усложнило его тушение.

Также некоторое время назад стало известно, что хабаровские чиновники ответят за трагедию с пожарными, сообщила Deita.ru.

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пожар оренбург склад баллоны
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