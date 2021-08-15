Власти окажут помощь потерявшим дома в результате сильного пожара оренбуржцам

Оренбург, 15 августа. Семьи, лишившиеся жилья после пожара в шести домах Оренбурга, получат помощь. Соответствующее решение было принято властями города в воскресенье, 15 августа.

В сообщении пресс-службы городской администрации отмечается, что всего в домах проживали 74 человека.

«Как подчеркнул первый заместитель главы Оренбурга Сергей Салмин, ситуация находится на контроле губернатора региона Дениса Паслера. Никого не оставят один на один с возникшими проблемами. Помощь будет оказана как городом, так и областью», — заявили в администрации.

Огонь охватил сразу шесть домов в Почтовом переулке в центре Оренбурга в субботу. По оценкам спасателей, площадь пожара превысила 1 тыс. квадратных метров. Было повреждено одно трехэтажное нежилое здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых. Сгорели хозяйственные постройки внутри квартала.

Ранее в Сети появилось видео с места горящих домов в центре Оренбурга.