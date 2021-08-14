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Жилые дома полыхают в центре Оренбурга

  /   Обновлено: 14 августа 2021 17:16
Происшествия
Жилые дома полыхают в центре Оренбурга
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 14 августа. Огонь охватил пять домов в центре города. На данный момент известно о трех пострадавших, одного из них увезли на машине скорой помощи, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар произошел в Почтовом переулке, существует угроза перехода на расположенное рядом здание бизнес-центра «Венеция» и другие строения. Локализовать возгорание пока не удалось, его площадь уже составляет 1000 кв. м.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Тушение продолжается.

Незадолго до этого пожарные ликвидировали огонь, охвативший ангар в Василеостровском районе Петербурга. Информации о пострадавших не поступало.

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