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Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
Общество
Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
Пресс-служба МЧС РФ по Крыму

Оренбург, 11 августа. Администрация Оренбурга наградила спасателей, участвовавших в тушении пожара в Протопоповской роще. Возгорание удалось ликвидировать только через пять дней.

Награды героям вручал первый заместитель главы города Сергей Салмин и спикер Городского совета Ольга Березнева. В этот список вошли сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы муниципалитета и других структурных подразделений. По словам Салмина, оперативная и слаженная работа помогла победить серьезный пожар и спасти дачников.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу 1 августа. Вблизи с дачным поселком загорелась сухая трава и валежник. Пламя уничтожило более 75 га. В тушении пожара участвовали более 180 человек, 80 единиц спецтехники и несколько самолетов Ил-76.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании на улице Рабочей в поселке Мещерское городского округа Чехов, сообщал сайт РИАМО. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли здания.

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