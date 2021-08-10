Семилетний ребенок пострадал из-за наезда велосипедиста в Оренбурге

Оренбург, 10 августа. Велосипедист на высокой скорости и в наушниках сбил семилетнего мальчика. В результате инцидента пострадавший попал в больницу.

На момент ЧП мальчик с родителями гулял во дворе своего дома. Внезапно на них выехал велосипедист на высокой скорости и в наушниках. Он сбил семилетнего ребенка.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Он долгое время провел в больнице, сообщает издание Orenday.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбурга по факту тяжкого причинения здоровью по неосторожности. Суд назначил фигуранту наказание в виде исправительных работ. Помимо этого, мужчина должен выплатить семье пострадавшего моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.