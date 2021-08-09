Мужчина совершил незаконный запуск фейерверков в аэропорту Оренбурга

Оренбург, 9 августа. Прокуратура возбудила дело в отношении 33-летнего жителя Оренбурга за несогласованный запуск фейерверка в аэропорту. Ему грозит штраф от 30 до 55 тысяч рублей.

В июле этого года местный житель на парковке у аэропорта совершил запуск фейерверка без разрешения органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Транспортный прокурор возбудил в отношении оренбуржца административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. Ему грозит денежный штраф в размере более 30 тысяч рублей.

Ранее три преступника из Тюмени «отстреливались» от полицейских фейерверками. Они были успешно задержаны.