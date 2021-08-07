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Мошенники обманули жительницу Орска на 56 тысяч рублей

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:40
Происшествия
Мошенники обманули жительницу Орска на 56 тысяч рублей
pixabay.com

Оренбург, 7 августа. Очередной жертвой мошенников стала жительница Орска. У нее выманили около 56 тыс. рублей.

Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они пояснили, что некто пытается оформить на нее кредит. Для предотвращения этих действий пенсионерку попросили самой оформить кредит и перевести деньги на указанный счет.

Она выполнила все, что сказали злоумышленники, и перевела им 56 400 рублей. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мошенники донимают людей даже в космосе, сообщал ФАН. Российский космонавт Олег Новицкий признался, что столкнулся с телефонным мошенничеством, будучи на Международной космической станции.

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