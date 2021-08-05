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Рецидивист пытался зарубить топором прокурора в Оренбургской области
Происшествия
Рецидивист пытался зарубить топором прокурора в Оренбургской области
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Оренбург, 5 августа. Правоохранители завершили расследование дела в отношении мужчины, который после освобождения из колонии собирался отомстить зампрокурору, и напал на него с рубящим орудием в руках.

По версии следствия, оренбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, купил в магазине два топора. После он направился к дому своей жертвы. Он посчитал сотрудника ведомства виновным в лишении свободы, так как гособвинитель участвовал в рассмотрении материалов его дела в суде, передает издание Orengrand.

Подойдя к дому, преступник постучался в дверь, а когда местный житель вышел на улицу, то рецидивист попытался зарубить потерпевшего, но промахнулся. Позднее злоумышленник стал уничтожать ворота дома, угрожая его владельцу.

Нападавшего задержали правоохранители, которые возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Вскоре фигуранту вынесут приговор. Мужчине грозит пожизненный срок.

Суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, который напал на зампрокурора. Женщина пришла в кафе с проверкой, но подверглась нападению.

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