Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:47
16:45
Ближний Восток
Афганистан продолжает гореть: главные новости за 1 и 2 августа
16:44
Политика
В США заявили о причастности талибов к расправе над мирными жителями в Кандагаре
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина оригинальным способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
Все новости

Под Оренбургом начали проверку инцидента с учебным самолетом на посадочной площадке

  /   Обновлено: 02 августа 2021 16:14
Происшествия
Под Оренбургом начали проверку инцидента с учебным самолетом на посадочной площадке
wikipedia.org  /  Public Domain

Оренбург, 2 августа. Учебный самолет Diamond DA 40NG выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на площадке Бугуруслан (Главный). В результате ЧП никто не пострадал.

На борту самолета находились пилот-инструктор и курсант. Их летательный аппарат должен был подняться в небо для осуществления учебного полета, однако при наборе скорости на ВПП судно продолжило движение по земле, а затем выкатилось за пределы площадки.

По предварительной информации, у самолета были проблемы с шасси. На данный момент соответствующую версию проверяют сотрудники транспортной прокуратуры, которые организовали проверку в связи с инцидентом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Под Оренбургом начали проверку инцидента с учебным самолетом на посадочной площадке
самолет проверка транспортная прокуратура впп оренбургская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru