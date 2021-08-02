Под Оренбургом начали проверку инцидента с учебным самолетом на посадочной площадке

Оренбург, 2 августа. Учебный самолет Diamond DA 40NG выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на площадке Бугуруслан (Главный). В результате ЧП никто не пострадал.

На борту самолета находились пилот-инструктор и курсант. Их летательный аппарат должен был подняться в небо для осуществления учебного полета, однако при наборе скорости на ВПП судно продолжило движение по земле, а затем выкатилось за пределы площадки.

По предварительной информации, у самолета были проблемы с шасси. На данный момент соответствующую версию проверяют сотрудники транспортной прокуратуры, которые организовали проверку в связи с инцидентом.