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Борьба с природными пожарами в Оренбурге продолжается более 15 часов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:34
Происшествия
Борьба с природными пожарами в Оренбурге продолжается более 15 часов
publicdomainpictures.net

Оренбург, 2 августа. Операция по ликвидации природных пожаров на территории СНТ «Урал» продолжается уже более 15 часов, сообщили в региональном главке МЧС.

Тушение ведется с земли и с воздуха. Вертолет Ми-8 произвел 22 сброса воды. В ближайшее время будут подключены два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

Работа спасателей осложняется жаркой погодой и сильным ветром. По периметру Протопоповской рощи дежурят сотрудники МЧС и спецтехника. В борьбе с огнем задействованы 188 человек и 74 единицы техники, в том числе специальная, инженерная, квадроциклы и дополнительная.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:50 по московскому времени. Загорелась сухая трава на площади трех гектаров.

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