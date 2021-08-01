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Более 100 огнеборцев привлечены к тушению пожара в Оренбурге
Происшествия
Более 100 огнеборцев привлечены к тушению пожара в Оренбурге
pixabay.com

Оренбург, 1 августа. Информация о пожаре в городе Оренбурге в районе Садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Урал» поступила в 12:50 по московскому времени.

Региональное отделение МЧС сообщило, что горит сухая трава на площади 3 га. Для оперативного тушения пожара было создано четыре боевых участка. В операции участвуют более 100 спасателей, 35 единиц спецтехники и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в МЧС заявили, что ситуация с пожаром находится под контролем. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует, подчеркнули в ведомстве.

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